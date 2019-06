Pestato da marocchino dopo una lite sui migranti, 40enne in fin di vita

Cep, quarantenne in fin di vita. Pestato dopo una lite sui migranti. Arrestato il responsabile. È accusato di tentato omicidio. La lite è nata perché l’aggredito avrebbe preso le parti di un anziano che discuteva sull’arrivo dei migranti e sulle politiche di immigrazione.

Un quarantenne è stato ferito ieri gravemente al Cep, in via della Benedicta. Il giovane, soccorso dalla pubblica assistenza Misericordia Ponente Soccorso, presentava una profonda ferita alla testa, bastonate su tutto il corpo e una caviglia rotta. È successo poco dopo le 18:30 di ieri. È stato portato portato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice rosso, poi è stato trasferito al San Martino per la particolare gravità.

Sul posto è intervenuta la polizia.