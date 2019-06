X Factor: fra i nuovi giudici il rapper Sfera Ebbasta

Sono Malika Ayane, Mara Maionchi, il frontman dei Subsonica, Samuel e il rapper Sfera Ebbasta (indagato per istigazione all’uso di droga) i componenti della giuria di ‘X Factor’, quasi completamente rivoluzionata per l’edizione 2019 del talent di Sky prodotto da Fremantle. Alessandro Cattelan, per il nono anno consecutivo alla guida del programma, da questa stagione entra a far parte della squadra degli autori come creative producer dello show.

Per il rapper Sfera Ebbasta, ‘X factor’ sarà l’occasione per “raccontare chi sono veramente, non quello che gli altri dicono di me. Sarà il microfono che farà conoscere la trap, un genere di cui spesso si parla dicendo cose senza senso, quando il senso è solo uno: è la musica che racconta questi tempi, anche le vite di chi la critica. Di chi la sente e non la ascolta. Ecco, io come giudice, davanti ai ragazzi, anche più giovani di me, non voglio fare questo errore: voglio ascoltarli, non sentirli. E voglio dimostrare loro che se lavori e ci credi, ce la puoi fare“. adnkronos