Feltri: “Vaticano dia buon esempio: la Cappella Sistina dormitorio per migranti”

“Se noi apriamo i porti poi quando li chiuderemo?”, scrive Vittorio Feltri in un post sul suo profilo Twitter. Il direttore di Libero fa dell’ironia amara e invita Papa Francesco a intervenire sulla questione dei migranti non solo a parole ma con i fatti: “Intanto sia il Vaticano ad aprire le porte ai neri”, conclude Feltri provocatoriamente, “almeno dia il buon esempio: trasformi la Cappella Sistina in un dormitorio per senegalesi”.

