Bergoglio: emigrati romeni sono ricchezza per altri Paesi

Condividi

Il Papa, nel discorso alle autorità romene, parla del fenomeno dell’emigrazione “che ha coinvolto diversi milioni di persone che hanno lasciato la casa e la Patria per cercare nuove opportunità di lavoro e di vita dignitosa”. “Rendo omaggio ai sacrifici di tanti figli e figlie della Romania che, con la loro cultura, il loro patrimonio di valori e il loro lavoro, arricchiscono i Paesi in cui sono emigrati, e con il frutto del loro impegno aiutano le loro famiglie rimaste in patria”, ha sottolineato il Papa.

“Quanto più una società si prende a cuore la sorte dei più svantaggiati, tanto più può dirsi veramente civile”. Lo ha detto Papa Francesco nell’incontro con le autorità della Romania. La “vocazione più nobile a cui uno Stato deve aspirare” è “farsi carico del bene comune del suo popolo”.