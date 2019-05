Renzi (Bilderberg): ”sono ottimista sul futuro del Pd”

“Io sono straordinariamente ottimista sul futuro del Pd e sopratutto del Paese. Hanno già fatto abbastanza danni e noi dobbiamo essere pronti a lottare con i comitati civici, con i nostri amministratori, con il Pd e sono ottimista dopo aver visto i volti dei nostri sindaci”. Lo dice Matteo Renzi in diretta Fb.

(liberoquotidiano.it) Una nuova poltrona per Matteo Renzi, che entra direttamente nel gruppo Bilderberg. La prossima riunione si terrà in Svizzera dal 30 maggio al 2 giugno, circa 130 i partecipanti di 23 Paesi provenienti dal mondo della politica, della finanza, dell’industria e dei media. Un gruppo da sempre al centro dell’attenzione e che per quel che riguarda la compagine italiana conta anche Lilli Gruber e Stefano Feltri, vicedirettore del Fatto Quotidiano e fedelissimo di Marco Travaglio.