Nelle vostre mani, il Rosario non lo vediamo mai

Condividi

di Nino Spirlì

Che fosse scontato, evidente, inevitabile – inesorabile, direi – lo sapevamo in molti. Forse, tutti. Tranne le tignose fruscianti tonache di seta porpora che volano ancora per le sacre stanze, sciamando come pipistrelli insanguinati. Solo loro, e il mancato gaucho delle pampas argentine, non ci volevano credere. Quasi quanto non credono – Dio perdoni! – alla divinità di Colui che, per molti di loro, è sempre più spesso solamente il “figlio del falegname”, il “primo socialista della storia”, il “rivoluzionario” ante litheram. Eppure la stravittoria di Matteo Salvini era così tangibile, così vera – quasi quanto lo è la Resurrezione del Figlio di Dio – che solo degli ottusi o dei menzogneri in malafede potevano “non accorgersene!” Quell’apocalisse di voti, che ieri ha gonfiato le urne di tutta Italia, era lì, in bella vista: voti spontanei, incorniciati dalle fatiche degli italiani, dalla loro disperazione, dalle mortificazioni sociali che hanno patito per un decennio. Da quel senso di solitudine a cui ci hanno esposto anche i nostri presunti pastori, le nostre guide spirituali, i nostri confessori, il nostro stesso papa, tacendo o svicolando sui veri obbrobri di questa lercia vita. Sui peccati dei pedofili, per esempio, dei faccendieri, dei ladroni da sagrestia, dei buffoni da casa canonica…