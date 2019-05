Merkel: la Germania deve vigilare sulla crescita dei nazionalisti in Europa

BERLINO, 28 MAG – La cancelliera tedesca Angela Merkel sostiene che la Germania ha il dovere di essere particolarmente vigile rispetto alla crescita di movimenti nazionalisti in Europa alla luce del proprio passato di culla del nazismo.

In un’intervista alla Cnn, Merkel sottolinea che “c’è del lavoro da fare” in Germania per fronteggiare le forze oscure che stanno trovando sostegno popolare come anche in altre parti del mondo. “In Germania, ovviamente, devono sempre essere visti in un certo contesto, nel contesto del nostro passato, il che significa che dobbiamo essere molto più vigili di altri”, ha detto, sostenendo che si devono affrontare “gli spettri del passato”. “Dobbiamo dire ai nostri giovani cosa la storia ha portato su di noi e sugli altri”.