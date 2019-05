Exit poll Grecia: conservatori di Nuova democrazia primo partito

I conservatori di Nuova democrazia diventano il primo partito in Grecia. Secondo gli exit poll dell’emittente Ert, Nd avrebbe tra il 30,5% e il 33,5%, Syriza del premier Alexis Tsipras tra il 25,5% ed il 28,5%, l’estrema destra di Alba dorata tra il 6 e l’8%, come Kinal, di coalizione di centrosinistra.