Moldavo uccide la moglie e si nasconde a Bologna, arrestato

Bologna – Ricercato per l’omicidio della moglie: arrestato in via Zanardi. La Squadra Mobile ha arrestato ieri D.I., latitante moldavo di 42 anni, ricercato per omicidio. L’uomo deve scontare la pena di 18 anni di reclusione in quanto nel 2013, dopo aver violentemente picchiato la propria moglie l’ha accoltellata e uccisa.

Grazie ad una segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale e al Coordinamento del Servizio Centrale Operativo, già nel 2017 il 42enne era stato individuato e arrestato dalla Squadra Mobile di Bologna, ma in quell’occasione, il ritardo della richiesta estradizionale da parte dello stato estero non aveva consentito l’esecuzione della misura.