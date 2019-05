“La Francia non è dei francesi”, 400 migranti irregolari invadono aeroporto Charles de Gaulles

Condividi

di Guido da Landriano

Al grido “La Francia non è dei francesi, tutti hanno il diritto di abitarci!” 400 migranti irregolari, Sans Papier come li chiamano in Francia, hanno occupato il Terminal 2 dell’aeroporto Charles de Gaulles di Parigi bloccandolo, ieri,domenica. Naturalmente non avete visto nulla di questo nei TG Italiani perchè potrebbe influenzare le vostre scelte.

Gli oltre 400 manifestanti, organizzati da alcune associazioni come La Chapelle che proteggono i Sans Papier, autoproclamatisi “Gilet Neri”, vuole essere l’inizio di una campagna di protesta più ampia, che mira a tre obiettivi: documenti, casa e libertà di movimento per tutti gli irregolari.

La polizia in assetto antisommossa ha controllato la manifestazione ma non è intervenuta. Al contrario di quanto succede con i Gilet Gialli non ci sono stati scontri o lanci di lacrimogeni. Si è limitata a controllare, nonostante gli attacchi contro il primo ministro Philippot. Nei prossimi mesi ci sarà da attendersi un’escalation di queste manifestazioni, anche perchè , forse per disperdere la manifestazione, si è diffusa la voce che i manifestanti abbiano ottenuto qualcosa.

Il proclama lo potete leggere qui sopra in francese e, volendolo condensare, chiede in termini ultimativi la fine delle espulsioni, documenti per tutti e casa per tutti. In caso contrario la minaccia è piuttosto chiara “Questo non è che il primo passo di una campagna di rabbia e collera“.

[ Communiqué ]

suite à l’action du dim. 19 mai Ce n’est que le début du mouvement des #GiletsNoirs ✊ Papier, logement et liberté de circulation et d’installation pour toutes et tous ! pic.twitter.com/RZ54fm6G1P — La Chapelle Debout ! (@chapelledebout) May 19, 2019

Se queste concessioni fossero vere dovremmo prepararci ad una nuova campagna di proteste, anche violente, dei sans papier. Se basta bloccare un aeroporto per ottenere i documenti perchè non fare lo stesso con i treni o con la metro, visto anche il comportamento della polizia quasi connivente, ben diverso da quello che succede ogni sabato con i Gilet Gialli.

http://scenarieconomici.it