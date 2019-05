Legnano: arrestato sindaco leghista e due assessori

C’è il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus, della Lega, tra gli arrestati nell’operazione su turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale dei finanzieri del Comando Provinciale di Milano, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio. A Fratus sono stati concessi gli arresti domiciliari così come all’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini.

In manette anche un’assessora e il vicesindaco – – In carcere invece l’assessore al bilancio e vicesindaco del comune di Legnano Maurizio Cozzi. Le Fiamme gialle, secondo le prime informazioni, stanno eseguendo numerose perquisizioni ed un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Busto nei confronti di tre indagati a vario titolo per turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e corruzione elettorale”. (Tiscali)