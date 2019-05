62enne violentata da nigeriano. Pd: ‘un pensiero per i migranti educati’

Il Pd non smette mai di stupire. Anche nel caso di una 62enne brutalmente stuprata, non perde occasione per elogiare i ”migranti” che, bontà loro, non stuprano e quindi “non devono pagare il gesto di un singolo individuo”. La (finta?) solidarietà verso la donna è accompagnata dalla solidarietà (vera) verso gli stranieri, sui quali non si deve generalizzare.