Migranti, nave olandese Ong Sea-Watch 3 naviga verso la Libia

“La nave Ong Sea-Watch 3 (bandiera olandese) sta navigando nel Mediterraneo in direzione Libia. Avviso ai naviganti: non pensino di aiutare scafisti, imbarcare immigrati e dirigersi verso l’Italia perché verranno fermati, con OGNI MEZZO lecito consentito. L’avviso è rivolto anche ai nostalgici dei “porti aperti” presenti in Parlamento.”

Lo scrive il ministro Salvini su Facebook