Berlusconi: ”Draghi potrebbe fare un ottimo lavoro in Italia”

Condividi

Per Silvio Berlusconi l’esecutivo ha varato, o intende varare, “provvedimenti pericolosi per la libertà e i diritti dei cittadini”. Per questo il leader di FI invita Salvini, “umiliato” dal premier Conte sulla vicenda Siri, a “non continuare su questa strada: sarebbe “considerato corresponsabile, anche dai suoi, di tutto il male che questo governo sta facendo”. E “apre” a Draghi: “Ha svolto un ottimo lavoro, potrebbe fare altrettanto in Italia”.

“I Cinque stelle – spiega a La Stampa – hanno imposto tutte le loro ricette economiche. Il governo ha preso con l’Europa l’impegno ad aumentare l’Iva. Questa decisione si tradurrà in aggravi annuali per 500 euro a famiglia. Farà calare i consumi e produrrà nuova disoccupazione. In Giappone un aumento contenuto dell’Iva ha prodotto il calo di diversi punti del Pil”, aggiunge, e se il governo esclude un aumento dell’Iva, “l’alternativa sarà allora una tassa patrimoniale sulle case e sui depositi in banca. Come è da sempre nei programmi dei Cinque Stelle. Quindi, di male in peggio”.