Roma, Zingaretti: riapriremo circolo Pd a Casal Bruciato

Zingaretti: “Lo Stato deve tornare a Casal Bruciato, riapriremo il circolo del PD”. Così il segretario del PD, Nicola Zingaretti a margine della Notte Bianca per l’Europa organizzata in Piazza San Cosimato a Roma dal Partito Democratico in vista delle Europee.