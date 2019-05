Mimmo Lucano in cattedra. Ma a Papa Ratzinger La Sapienza disse no

Sale in cattedra il prof. Mimmo Lucano. Lo ospita La Sapienza. Lo stesso ateneo di Roma che nego’ l’ingresso a Papa Ratzinger. Complimenti, applausi. Ma un po’ di vergogna la provate, signori dell’Accademia?

Per carità, Forza nuova esagera nel voler impedire l’ingresso al discusso reuccio di Riace, non più sindaco del paese per decisione della giustizia e per i reati che gli imputano. Ma come si fa a non provare indignazione per le lezioni impartite da chi è sotto processo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina? Bel segnale che si manda alla nostra gioventù, legalità cercasi…

La Sapienza e l’onore… – – Poi, ci aggiungi il comunicato del prof. Gaetano Lettieri, che a nome del Dipartimento di Storia dell’Università di Roma, esprime persino “onore” per l’invito rivolto al compagno Lucano. Lo hanno chiamato per una conferenza – dicono – a “carattere rigorosamente scientifico”. E in effetti gli inquirenti sono convinti che Lucano abbia scientificamente violato le norme sull’immigrazione, provocando sostanzialmente un vero e proprio percorso di sostituzione etnica. Anche con truffa e falso, dice un’altra inchiesta a carico dell’ex sindaco…