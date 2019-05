Carcere Velletri, immigrato aggredisce agente e minaccia la guerra santa

Ancora un’aggressione in carcere ai danni di un agente della polizia penitenziaria, questa volta l’episodio si è verificato all’interno della casa circondariale di Velletri. Protagonista in negativo della vicenda un detenuto nordafricano. Scortato nell’area SerD per seguire una terapia, lo straniero ha successivamente rifiutato di sottoporsi ai controlli di routine, aggredendo il poliziotto incaricato di scortarlo di nuovo in cella.

In preda alla furia, ha sferrato un violento pugno contro l’uomo in divisa, riuscendo a colpirlo ad un orecchio. L’agente, finito a terra dopo avere perduto i sensi, è stato subito soccorso dai colleghi, i quali hanno anche provveduto ad immobilizzare l’extracomunitario.