Brescia: finanziamenti al terrorismo, nei guai 9 associazioni islamiche

Decine o forse centinaia di migliaia di euro (le cifre sono ancora tutte da verificare) trasferiti in Iraq e Siria per finanziare gruppi terroristici legati alla jihad, e in particolare i jihadisti di Al Nusra e Jabhat Fateh El Sham: è questa l’accusa mossa dalla Procura di Brescia a nove associazioni islamiche di città e provincia. Lunedì si è conclusa l’udienza preliminare, ora il processo è rimandato al 2 luglio: in aula sono attese 13 persone, tutte rinviate a giudizio, su un totale di 17 indagati.

Le indagini – – L’indagine bresciana segue la maxi-inchiesta che si era conclusa circa un anno fa, coordinata da Guardia di Finanza e Polizia di Stato e conclusasi con 14 arresti in varie province e regioni, in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna. Il flusso di denaro sarebbe stato appunto dirottato in Iraq e Siria, per sostenere gruppi considerati vicini alla jihad e al terrorismo.