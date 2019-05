Stipendi parlamentari, Zanda: “ritiro il Ddl ma querelo di Maio”

“Mi ha molto sorpreso tutto questo clamore… Quello di Di Maio è un atto di rarissima arroganza. Non gli basta essere capo partito, vicepremier e guidare due dicasteri, vuole essere anche l’unico autorizzato a violare le regole del suo movimento, e a cambiare, come in questo caso, il vero in falso. Attualmente i senatori guadagnano al netto 11.134 euro, quelli europei, a cui il mio ddl equipara gli stipendi, 10.499. Si aggiunga che il fisco italiano è più severo di quello europeo”.

Così il tesoriere Pd, Luigi Zanda, in alcuni passaggi della sua intervista al Corriere della Sera. “Lo ritirerò oggi – aggiunge riferendosi al suo ddl – pur considerandolo un’ottima soluzione, perché non voglio che il Pd debba subire due volte al giorno le manipolazioni politiche di Di Maio e dei suoi e perché voglio contribuire alla serietà di una campagna elettorale per l’Europa che considero molto importante”.