Narcotrafficante ricercato in tutta Europa si nascondeva a Rimini, arrestato

Lo hanno scovato “a bordo di un natante di 10 metri ormeggiato nel porto di Rimini, che utilizzava come nascondiglio, e lo hanno arrestato per traffico di droga in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria francese”. Il trafficante catturato dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria delle Fiamme gialle bolognesi e dai finanzieri del Comando provinciale di Rimini è il 62enne N.U., membro di un’organizzazione che vendeva in Europa e in Oceania cocaina proveniente dal Centro e Sudamerica. L’uomo, fanno sapere dalla Guardia di finanza, ora si trova in carcere a Rimini, in attesa dell’estradizione in Francia. Lo riferisce Rimini Today.

La cattura, si legge in una nota, “è stata resa possibile grazie a uno scambio di informazioni con la Gendarmerie francese”. Le investigazioni in Italia, spiegano i finanzieri, sono scattate “a seguito di un Ordine europeo di indagine pervenuto dalla Procura di Parigi”, e sono state coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna. Le Fiamme gialle sono arrivate al 62enne “grazie ai riscontri degli specialisti del Gico”, vale a dire “le analisi dei tabulati telefonici e gli accertamenti patrimoniali”.