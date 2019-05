Accuse di “eresia” in una lettera aperta a Papa Francesco

Condividi

Eresia: è l’accusa esplicita rivolta contro Papa Francesco e contenuta in una lettera aperta redatta in diverse lingue – inglese, italiano, francese, spagnolo, tedesco e olandese – e firmata da una trentina di ‘teocon’: docenti universitari, teologi, uomini di Chiesa accomunati da una posizione cattolica tradizionalista e integralista, sulla stessa linea espressa in passato dai ‘dubia’ sollevati da alcuni cardinali conservatori contro le aperture nel campo sociale e morale prefigurate dal Pontefice.

“Prendiamo questa iniziativa come ultima risorsa – scrivono i firmatari del manifesto anti-Bergoglio – per contrastare i danni causati ormai da diversi anni dalle parole e dalle azioni di Papa Francesco, che hanno generato una delle peggiori crisi nella storia della Chiesa cattolica”, accusano nel documento parzialmente pubblicato sul sito Lifesitenews.