Rai, Morrone (Lega): No censura preventiva del Pd, no dittatura del pensiero unico

Forlì, 1 maggio. “Siamo ormai nella dittatura del pensiero unico, quello del Pd, a cui devono assoggettarsi anche i veri giornalisti, professionisti che dovrebbero poter fare un buon servizio che rappresenta la realtà senza censure preventive. Mi meraviglio che non si sia alzato alcun commento indignato da chi è solito difendere la libertà della stampa. Ma quando è il Pd a metterla in discussione c’è un silenzio assordante”.

Anche l’on. Jacopo Morrone interviene sul caso del servizio Rai su Predappio “un servizio onesto, che senza prendere posizione, come conviene a un servizio pubblico, ha mostrato quello che accade da anni, anzi da decenni a Predappio. Poi ciascuno può farsene un’opinione e commentare. Censurare a senso unico e preventivamente, però, mai. Perché in questo caso si cadrebbe in una nuova dittatura. Una strada pericolosa. Perché, da oggi, qualsiasi giornalista avrà timore di incorrere nelle ire del Pd in caso di servizi o articoli indigesti a quel partito.