La bufala dei sacchetti biodegradabili: intatti dopo 3 anni in acqua

Condividi

Dopo tre anni in mare o sotto terra, i sacchetti di plastica biodegradabili restano intatti. Non soltanto non si degradano a contatto con gli agenti atmosferici o con l’ambiente, ma restano in grado di contentere la spesa, più o meno come quelle di plastica tradizionale. La sconvolgente notizia arriva da uno studio scientifico pubblicato sulla rivista scientifica statunitense “Environmental Science and Technology”, in cui i ricercatori dell’unità internazionale di ricerca per i rifiuti marini dell’università di Plymouth, in Inghilterra, hanno messo a confronto il comportamento di tre tipi di buste, diffuse sia in Italia che in Europa: quelle di plastica tradizionale, quelle biodegradabili e quella compostabili. Gli studiosi hanno monitorato gli effetti provocati sui queste tipologie di sacchetti dall’esposizione a lungo termine ad acqua, terra e aria. I risultati non sono stati confortanti.

Se dalle buste in plastica tradizionale non ci si aspettava alcun risultato sconvolgente, ciò è avvenuto, in negativo, per quelli biodegradabili. Imogen Napper, capo del team di ricerca, ha spiegato al Guardian il suo stupore: “Sono rimasta molto meravigliata nel constatare che dopo tre anni queste buste potevano ancora contenere la spesa. Sono biodegradabili e se sono etichettati in questo modo ci si aspetta automaticamente che si degradino in un tempo molto minore rispetto alle buste tradizionali. Ma le nostre ricerche dimostrano che non è questo il caso”.