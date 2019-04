Insulti e minacce ai poliziotti, maestra licenziata perde ricorso

Condividi

L’insegnante di scuola primaria che insultò le forze dell’ordine durante il corteo antifascista organizzato per protesta contro un’iniziativa elettorale di Casapound a Torino, ha perso il ricorso presentato contro il suo licenziamento, proposto dall’Ufficio scolastico regionale del Piemonte per la “grave condotta” tenuta lo scorso 22 febbraio. La maestra, indagata dalla procura per istigazione a delinquere, oltraggio a pubblico ufficiale e minacce, durante il corteo venne infatti ripresa dalle telecamere, mentre insultava le forze dell’ordine e augurava loro la morte.

Per l’Ufficio scolastico “la condotta tenuta dalla docente, seppure non avvenuta all’interno dell’istituzione scolastica, contrasta in maniera evidente con i doveri inerenti la funzione educativa e arreca grave pregiudizio alla scuola, agli alunni, alle famiglie e all’immagine stessa della pubblica amministrazione”.