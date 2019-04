Roma: uomo accoltellato alla gola sul bus, arrestato marocchino

Roma – Piazza dei Cinquecento: uomo accoltellato alla gola sul bus, arrestato 37enne per tentato omicidio. Si è avvicinato sanguinante ai poliziotti nel piazzale del capolinea dei bus di piazza dei Cinquecento alle 10:30 di sabato mattina dichiarando di essere stato aggredito da un uomo che alla vista degli agenti si stava allontanando.

Una lite cominciata poco prima a bordo di un autobus della linea 64. Qui un 37enne di origini marocchine aveva colpito alla gola con un coltello un 44enne georgiano. I poliziotti hanno inseguito il magrebino, che intanto aveva buttato via il coltello, bloccandolo in via Cavour. Accompagnato negli uffici del commissariato Viminale per gli ulteriori accertamenti, è stato arrestato per tentato omicidio, mentre il coltello è stato recuperato e sequestrato.