Francia: incendio nella chiesa di Notre-Dame-de-Grâce a Eyguières

Francia – Nel pomeriggio di ieri un incendio è divampato in una chiesa di Eyguières. Il peggio è stato evitato grazie all’intervento di un residente che abita di fronte all’edificio e ai vigili del fuoco di Bouches-du-Rhone.

(…) “Fiamme alte diversi metri uscivano dalla chiesa”, secondo il sindaco di Eyguières, Henri Pons, ancora scioccato per l’incendio di Notre-Dame de Paris. Una superficie compresa tra 10 e 20 metri quadrati è stata distrutta, compreso il confessionale.







(…) “Se un abitante coraggioso, ex sportivo di alto livello, non fosse intervenuto, la chiesa sarebbe probabilmente bruciata completamente. Era la domenica di Pasqua e non c’era nessuno in Paese “, ha detto il sindaco di Eyguières.

Sono subito intervenuti circa 25 vigili del fuoco e la gendarmeria, ma per il momento, secondo una fonte della polizia, l’origine dell’incendio non è stata stabilita.

France Bleu