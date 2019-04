Rom occupano una strada e stendono il bucato, Sala li lascia fare

A Milano, in via dei Pestagalli, le roulotte dei rom continuano a moltiplicarsi nell’indifferenza totale del Comune di Milano. Di prima mattina la lunga carovana dei nomadi prende possesso della strada e di fatto ne diventa padrona, con tanto di bucato appeso sulle ringhiere degli edifici dismessi e rifiuti abbandonati sui marciapiedi scambiati per latrine.

“Perché il Comune non sgombera i nomadi? Perché non controlla i loro mezzi e, se necessario, non li sequestra?”, si chiede Silvia Sardone, consigliere comunale e candidata alle Europee con la Lega, sul posto per un sopralluogo. I residenti della zona, esasperati nel trovarsi sotto casa ogni giorno uno spettacolo indecente del genere, segnalano anche la presenza di minori.