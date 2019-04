Crolla balaustra in chiesa, tre bambini feriti

Crolla balaustra in chiesa, tre bambini contusi in provincia di Monza. Tre bambini di 10 anni hanno riportato delle leggere ferite a causa del crollo del davanzale di marmo di una balaustra. I piccoli si trovavano a messa nella chiesa Sant’Andrea Apostolo di Aicurzio (MB), seduti vicino all’altare per il rito della lavanda dei piedi, quando dei frammenti di marmo li hanno colpiti alle gambe.

Immediatamente soccorsi, sono stati portati all’Ospedale di Vimercate, due di loro per contusioni e uno per una sospetta frattura. affaritaliani.it