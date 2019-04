New York, arrestato uomo con taniche di benzina davanti cattedrale San Patrizio

Condividi

Un uomo che aveva con sé due taniche di benzina è stato arrestato ieri sera davanti alla cattedrale di San Patrizio a New York: lo ha reso noto la polizia della metropoli.

L’uomo, un residente del New Jersey di 37 anni, voleva entrare nel luogo di culto ma è stato fermato dalla sicurezza della cattedrale, che ha chiamato la polizia. L’episodio segue il devastante incendio della cattedrale di Notre-Dame a Parigi. ansa







La polizia non ha ancora stabilito con certezza il movente e nemmeno ha voluto esprimersi sulla possibile disabilità mentale del fermato. Ha confermato però che Marc Lamparello, quando è stato fermato dal personale di sicurezza fuori dalla cattedrale, aveva con sè due taniche da 5 litri di benzina, un sacchetto con dentro altri due flaconi di liquido infiammabile e due accendini da cucina. Ai poliziotti ha detto di essere rimasto senza carburante e per questo stava andando in giro con le taniche. Gli agenti hanno però controllato la sua macchina e scoperto che non era affatto in riserva.