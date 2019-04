Mantova: minaccia attentato con cintura esplosiva, denunciato marocchino

Nella giornata del 16 aprile la D.I.G.O.S. della Questura di Mantova ha proceduto ad una perquisizione domiciliare e personale nei confronti di A.M. 57enne di origini marocchine, operaio residente in Provincia di Treviso. L’uomo, al culmine di un dissidio avuto con un collega mentre entrambi si trovavano su una linea di produzione dello stabilimento IVECO di Suzzara, ha minacciato ripetutamente di indossare una cintura esplosiva e di far saltare in aria tutti.

La Direzione Aziendale ha immediatamente attivato la D.I.G.O.S. che, d’intesa con la Procura della Repubblica, ha proceduto ad immediate operazioni di ricerca di armi, materiale esplodente nonché elementi atti a collegare il soggetto con ambienti dell’estremismo radicale.