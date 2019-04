Il “Time” inserisce Salvini tra le 100 persone più influenti al mondo

Matteo Salvini è una delle cento persone più influenti al mondo. E’ quanto emerge dalla consueta classifica della rivista “Time”, che inserisce il leader del Carroccio nella categoria dei leader più influenti al mondo insieme al presidente americano Donald Trump, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro e Papa Francesco. Nella classifica anche la star democratica Alexandria Ocasio-Cortez e il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller.

La descrizione di Bannon – A descrivere Salvini per il “Time” è stato Steve Bannon, ex stratega della Casa Bianca. “Salvini è ora uno dei politici di cui si parla in Europa, ed entro la fine di maggio, dopo le elezioni europee, potrebbe essere anche il piu’ potente”, ha scritto Bannon.