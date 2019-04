Controllore Trieste Trasporti aggredito da immigrata

Trieste, ieri, autobus della Trieste Trasporti: un controllore è stato aggredito da una immigrata, che pare sia stata sorpresa per l’ennesima volta senza biglietto o lo abbia timbrato in ritardo. La donna urla e prende il controllore per la giacca in una furia incontenibile e si rifiuta di scendere.