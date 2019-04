Firenze: migrante senza biglietto colpisce controllore con un sasso

Firenze: trovato senza biglietto sul bus, tira un sasso in testa al controllore. Sorpreso senza biglietto a bordo di un autobus, ha tentato di fuggire e poi ha scagliato un sasso contro i controllori, colpendone uno in testa. E’ accaduto ieri sera a Firenze in via XX settembre su un bus della linea 13, diretta a Piazzale Michelangelo.

Il responsabile dell’aggressione ai controllori dell’Ataf, un 24enne del Gambia, incensurato ma senza permesso di soggiorno, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di resistenza e lesioni aggravate a incaricato di pubblico servizio. Il controllore colpito col sasso ha riportato un trauma cranico giudicato guaribile in sette giorni al pronto soccorso.