Ferrara: ennesima rissa a coltellate tra stranieri

“ENNESIMA rissa tra immigrati nel quartiere Gad di Ferrara, con coltellate tra un albanese e due nigeriani. Il 3 maggio sarò in città e nelle prossime ore inviterò tutti i prefetti una direttiva per cacciare i balordi dalle città. Dove non arrivano i sindaci, arriviamo noi.

#tolleranzazero!!!”

Lo scrive il ministro Salvini su Facebook