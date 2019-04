Europee, il prof Rinaldi in lista con Salvini

di Francesco Saita – adnkronos – “Se andrò a Bruxelles presenterò subito una mozione di sfiducia nei confronti della Commissione presieduta da Juncker, la peggiore della storia, non possiamo aspettare certo la scadenza naturale di novembre”. C’è anche Antonio Maria Rinaldi, l’economista euroscettico ormai conosciuto volto televisivo, tra i nomi che Salvini vuole eletti sotto il simbolo della Lega in Ue.

Correrà alle prossime elezioni europee del 26 maggio nel collegio del Centro Italia. E non nasconde, intervistato dall’AdnKronos, che non ci saranno sconti contro burocrati e banchieri. “La nuova Commissione dovrà impegnarsi formalmente a rispettare il principio che prima ci sono i cittadini e poi tutto il resto”. Rinaldi promette scintille: “Ora è da cambiare completamente il rapporto fra istituzioni europee e cittadini”. Perché non dobbiamo più essere “ostaggio dei poteri dominanti che hanno perseguito solo i loro interessi”.