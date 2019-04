Scandalo Pd Umbria, Marini intercettata: “Mettete dentro la figlia di…”

L’inchiesta sulla sanità umbra si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi particolari. Ora fra le intercettazioni spunta anche una telefonata del presidente della Regione, Catiuscia Marini. È stato il Corriere dell’Umbria a riportare il colloquio telefonico fra il presidente Marini (Pd) e il direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Emilio Duca.

L’intercettazione – – L’argomento della conversazione tra i due, come spiega il quotidiano, sono le tracce del concorso per assistente amministrativo nelle categorie protette da inviare alla parente di un ex funzionario della Lega Coop.