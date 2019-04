Bologna: calci e pugni a poliziotto, arrestato pregiudicato tunisino

Bologna – Poliziotto lo ferma, lui lo aggredisce e scappa: arrestato in centro. Via Begatto, zona San Vitale, 20.30 di sabato 13 aprile. Un agente della Polizia, durante un regolare controllo, chiede i documenti a due uomini seduti in strada, entrambi cittadini tunisini, uno dei quali nascosto dietro una macchina. Quest’ultimo, prima dichiara un nome falso e poi scappa.

Comincia così un mini inseguimento fino a via dell’Unione: lì il poliziotto vede l’uomo nascondersi sotto un furgone e lo afferra per la giacca. Lui reagisce e lo aggredisce: schiaffi, calci, pugni e spintoni. Nel frattempo il proprietario del furgone, un cittadino egiziano che proprio in quel momento stava uscendo di casa, vede la scena e si mette in mezzo per cercare di ostacolare la fuga del malvivente.