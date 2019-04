Sorpresi con cocaina ed eroina, colpiscono carabinieri con calci e pugni

E.J. e N.A, rispettivamente di 28 e 19 anni, entrambi cittadini del Marocco, in Italia senza fissa dimora, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri della stazione Piacenza Levante, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato – intorno alle 21 del 9 aprile in via XXI Aprile – i due giovani in atteggiamento sospetto e hanno quindi proceduto ad approfondito controllo, trovandoli rispettivamente in possesso di circa 4 grammi di cocaina e 2,5 grammi eroina, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, ben occultati sotto gli abiti.