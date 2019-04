Salini: “Presto un canale RAI in lingua inglese”

Condividi

In Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi l’audizione del Presidente della RAI, Marcello Foa, e dell’amministratore delegato del Consiglio di Amministrazione della RAI, Fabrizio Salini.

“Presto un canale RAI in lingua inglese”. Il Canale servirebbe per parlare dell’Italia al mondo nella lingua del mondo e per educare gli italiani all’apprendimento della lingua inglese.