Avellino: nigeriano sequestra infermiera, paura in ospedale

Avellino – Stanco di aspettare il proprio turno, ha aggredito e sequestrato un’infermiera obbligandola con la forza ad effettuargli immediatamente un prelievo del sangue. L’assurdo atto di violenza è avvenuto nella mattina di lunedì all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Protagonista della vicenda è un ”rifugiato politico” nigeriano di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, che si era recato presso il nosocomio per un semplice esame.

Lo straniero, però, si è innervosito per l’attesa e, così, in preda ad un raptus si è avvicinato ad una infermiera in servizio presso l’ospedale e l’ha trascinata in una stanza. Qui, sotto minaccia di ripercussioni fisiche, l’immigrato ha costretto la donna a compiere immediatamente il prelievo.