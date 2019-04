Confeziona stupefacenti in casa e aggredisce agente, arrestato senegalese

Torino – In via Brandizzo un cittadino senegalese di 21 anni, irregolare sul Territorio Nazionale, deteneva, presso il suo domicilio, diversi grammi di cocaina già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione, tracce di sostanza stupefacente nel locale cucina e 200 euro nascosti nelle tasche di un giubbotto all’interno dell’armadio.

Gli agenti del Commissariato “Barriera Milano” stavano monitorando i suoi spostamenti e lo hanno fermato sull’uscio di casa. Lo straniero ha provato a scappare ingaggiando una breve colluttazione con un poliziotto che riusciva prontamente a fermarlo. Nelle sue tasche è stato trovato altro denaro contante. Il 21enne, con precedenti specifici, è stato arrestato per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.