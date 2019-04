Bergoglio: “Chi ha il cuore razzista si converta”

Condividi

Ha chiesto di “non avere paura dei migranti”, aggiungendo: “I migranti siamo noi, Gesù è stato migrante”.

Lo ha detto papa Francesco, nel corso dell’udienza ai docenti e agli studenti dell’Istituto San Carlo di Milano, nell’Aula Paolo VI. E, nel suo discorso ai ragazzi, ha scelto di porre l’accento proprio sui concetti di accoglienza e integrazione. E ha detto: “Chi ha il cuore razzista si converta“.







Bergoglio, quindi, appellandosi all’accoglienza e ha dichiarato: “Cuore aperto per accogliere: se io ho il cuore razzista devo esaminare il perché e convertirmi. Gli immigrati vanno ricevuti, accompagnati e integrati in un interscambio di valori. Questa è la bellezza di accogliere per diventare più ricchi di cultura, nella crescita, alzare muri non serve. Io vi dico: insegnate ai giovani a crescere nella cultura dell’incontro e a crescere con le differenze, si cresce con il confronto“.

Forse si riferisce a questo musulmano?

Detenuto radicalizzato: ““Italiani di m… Vi ammazzo tutti, sono nato martire e morirò martire.. Allah Akbar”