Pieno di precedenti e già espulso spaccia droga a Piacenza, arrestato senegalese

Pieno di precedenti e già espulso spaccia droga a un minorenne: arrestato senegalese di 24 anni che ha precedenti per spaccio, furto e rissa. Per quest’ultimo reato è sottoposto attualmente alla misura dell’obbligo di firma (era rimasto coinvolto in una rissa nel settembre del 2018).

Sulla sua testa pendono inoltre diversi ordini di espulsioni mai ottemperati, nullafacente e senza fissa dimora, è ancora in Italia. E a Piacenza si mantiene evidentemente spacciando. Lo hanno arrestato i carabinieri della stazione Levante nella giornata del 3 aprile.