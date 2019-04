Bergoglio si informa su ‘L’Espresso’. Adesso si capiscono molte cose

Abbiamo capito perché papa Francesco, quando si esprime sull’attualità politica, usa un linguaggio che piace a sinistra ma sconcerta molti (si pensi all’uso di un termine come “populismo” con accezione invariabilmente negativa e spesso accostato al nazismo): per informarsi legge L’Espresso! Lo ha rivelato lui stesso domenica sera, sull’ aereo che lo riportava da Rabat a Roma.

A una giornalista che ne sollecitava un giudizio sulla dichiarazione di un ministro, papa Bergoglio ha risposto: «Davvero, io di politica italiana non ne capisco. Non capisco. Avevo letto sull’ Espresso qualcosa di un “Family day”. Non so cosa sia, so che è uno dei tanti “day” che si fanno…». Di certo il settimanale diretto da Marco Damilano non è la fonte più indicata per farsi del Congresso mondiale delle famiglie (il “day” di cui sopra) un’ idea equilibrata…