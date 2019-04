Ordinate 8.280 auto blu e grigie per 168 milioni. Di Maio: “verificheremo”

In arrivo 7.900 auto grigie, per una spesa prevista pari a 120 milioni di euro. E 380 auto blu, al costo di 48 milioni di euro. Il governo si appresta a spendere 168 milioni di euro per rinnovare il parco auto della Pubblica amministrazione. Lo rivelano i bandi della Consip, la centrale acquisti dello Stato. Una spesa ingente per l’esecutivo Conte che si è sempre proposto di evitare acquisti “inutili”. Il vicepremier Luigi Di Maio: “Verificheremo”.

Il bando per il noleggio di 7.900 auto grigie (vetture con o senza autista con una cilindrata inferiore a 1600 cc) è in dirittura d’arrivo, ricorda il Mattino: il termine per la ricezione delle offerte è scaduto proprio in questi giorni. Quello relativo all’acquisto di 380 auto blu (vetture con una cilindrata superiore a 1600 cc) è in stato più avanzato: la procedura dovrebbe chiudersi entro ottobre.