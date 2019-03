Elezioni Ucraina, Yulia Timoshenko fuori dal ballottaggio

L’attore comico 41enne Volodymyr Zelensky, dato in pole position dai sondaggi, ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali in Ucraina. L’attore ha ottenuto il 30,7% seguito dall’ex presidente Petro Poroshenko, con il 18,6. Questi i primi dati degli exit poll. Rimane dunque fuori dal ballottaggio l’ex premier e pasionaria della rivoluzione arancione, Yulia Timoshenko, rimasta ferma al 13,9%.

“Questo è solo il primo passo verso una grande vittoria”, ha dichiarato Zelensky in una breve conferenza stampa convocata nel suo quartier generale, “ci sono tanti exit poll, ma c’è un solo vincitore”. Oltre alla moglie Olena e al suo team elettorale, il candidato-comico ha voluto ringraziare “tutti gli ucraini, che oggi non hanno votato per divertimento”. AGI