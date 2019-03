Commissione Banche, Pd: condividiamo le preoccupazioni di Matterella

Pd: condividiamo le preoccupazioni del presidente della Repubblica “Condividiamo le preoccupazioni del presidente Mattarella. La Commissione deve fare un lavoro serio e rigoroso di accertamento dei fatti e di proposta per migliorare la vigilanza sul sistema bancario. Per questo serve un presidente autorevole, in grado di evitare qualunque strumentalizzazione politica e partitica”.

Così il PartitoDemocratico in una nota.

Sulle banche si alza la tensione tra governo e Quirinale a proposito della commissione d’inchiesta voluta dai gialloverdi, che vista la narrazione pentastellata sul tema, potrebbe partire puntando il dito proprio sulla vigilanza di Bankitalia. Proprio quello che al Colle si vuole evitare. Bankitalia deve essere al riparo da ogni governo e la sua indipendenza deve essere tutelata, è la linea del Colle: “Nessun controllo al credito”. Questo uno dei messaggi contenuti nella lettera che Sergio Mattarella ha inviato ai presidenti di Camera e Senato.ù