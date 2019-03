“Vera e propria invasione migratoria dell’Europa studiata a tavolino”

“La coraggiosa collega britannica Janice Atkinson, membro del nostro gruppo ENF (Europa delle Nazioni e della Libertà), ha pubblicato sul suo sito e rivelato l’esistenza di uno scabroso documento redatto dal Servizio Giuridico della Commissione Europea” dichiara l’On. Mario Borghezio.

“Tale documento ha per oggetto gli effetti legali dell’adozione del Global Compact for Migration elaborato dall’ONU e, contraddicendo le asserzioni di vari politici e Commissari in merito al fatto di essere una dichiarazione non vincolante, in realtà avrebbe un pieno valore legale e sarebbe capace di influenzare il contenuto della legislazione adottata dall’UE.