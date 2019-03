Sassari: aggredisce poliziotti in Questura con coccio di bottiglia, espulso gambiano

Il gip del Tribunale di Sassari ha convalidato questa mattina l’arresto di Ali Mbye, il cittadino gambiano di 23 anni che ieri pomeriggio ha aggredito due agenti di Polizia con un coccio di bottiglia dopo essere entrato nel cortile della Questura sassarese. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e ha emesso il nullaosta per la sua espulsione. Il 23enne era già stato colpito da un analogo decreto, ma non lo aveva mai rispettato. In base al nullaosta emesso oggi dal gip, Ali Mbye verrà trasferito nella Penisola in uno dei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr): da qui verrà organizzato il suo rientro nel Paese di origine.

I SINDACATI DI POLIZIA – “L’autore dell’aggressione ieri pomeriggio negli uffici della questura di Sassari è un ventitreenne gambiano, Alì Mbye, che era giunto in Italia come profugo e per questo aveva ottenuto il permesso di soggiorno, dopodiché aveva commesso numerosi reati tra cui furti e spaccio di stupefacenti”. A renderlo noto è Giovanni Cabras, dirigente nazionale del sindacato di polizia Equilibrio e sicurezza. “La sua espulsione, deliberata dall’autorità di pubblica sicurezza – ha aggiunto – era stata confermata dal Tribunale di Cagliari e già dal dicembre scorso sapeva ufficialmente dell’obbligo che aveva di lasciare l’Italia“.