Pd, Renzi contro il M5s: “Noi non siamo come loro”

“Noi non siamo come loro. Noi non mostriamo le manette.”, scrive Renzi su Facebook. “Noi rifiutiamo la barbarie del giustizialismo anche quando colpisce gli avversari, soprattutto quando colpisce gli avversari.

Gli scandali grillini a Roma non sono gli indagati, non sono gli arrestati. Sono le Olimpiadi buttate via per paura, sono le buche che bloccano anche il Giro d’Italia, sono gli autobus che prendono fuoco, sono le scale mobili che si accartocciano, sono i cinghiali che rovistano nella nettezza.”

E Ancora: “Non sappiamo se sono disonesti: lo dirà un giudice con una sentenza, non il web. Ma sappiamo che sicuramente sono incapaci. Non sappiamo se hanno rubato: siamo certi che abbiano fallito.”

